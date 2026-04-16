مقران قوراري: “هدفنا بلوغ أبعد نقطة في كأس العالم”

أبدى الحكم الدولي المساعد، مقران قوراري، طموحه الكبير من مشاركته المقبلة في نهائيات كأس العالم 2026.

وصرح الحم قوراري، للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “تم اختيارنا كطاقم تحكيمي جزائري متكامل للمشاركة في كأس العالم 2026”.

كما أضاف الحكم الدولي المساعد: “هدفنا الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، ولم لا المنافسة من أجل بلوغ الأدوار النهائية”.

وتابع مقران قوراري: “نتوجه بالشكر لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بالاضافة للجنة التحكيم على مساندتهم ودعمهم لنا”.