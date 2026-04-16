مقران قوراري: “هدفنا بلوغ أبعد نقطة في كأس العالم”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الحكم الدولي المساعد، مقران قوراري، طموحه الكبير من مشاركته المقبلة في نهائيات كأس العالم 2026.
وصرح الحم قوراري، للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “تم اختيارنا كطاقم تحكيمي جزائري متكامل للمشاركة في كأس العالم 2026”.
كما أضاف الحكم الدولي المساعد: “هدفنا الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، ولم لا المنافسة من أجل بلوغ الأدوار النهائية”.
وتابع مقران قوراري: “نتوجه بالشكر لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بالاضافة للجنة التحكيم على مساندتهم ودعمهم لنا”.
