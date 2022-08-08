مقربون من ميسي يحسمون إمكانية عودته لبرشلونة

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الإثنين، عن مستجدات جديدة، بشأن إمكانية عودة ليونيل ميسي، لفريقه السابق، برشلونة.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، في أحد تقرير لها، أنه تم تفنيد كل الأخبار المتداولة بشأن مفاوضات رئيس برشلونة خوان لابورتا، لإسترجاع ميسي لبرشلونة.

وأضح المصدر، أن هذه المعلومة إستقاها من أشخاص مقربين من اللاعب الأرجنتيني ليو ميسي، ولم تتم أي إتصالات بين ميسي ولابورتا لعودته لبرشلونة.