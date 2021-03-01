مقرب من أسامة بن لادن.. الارهابي “أبو الأسود” مفجر الثكنة العسكرية بشرشال أمام محكمة الجنايات

الإرهابي “أبو الأسود ” أمير كتيبة ” الأهوال” العقل المدبر للعملية الارهابية التي استهدفت الثكنة العسكرية بشرشال أمام محكمة الجنايات قريبا.

برمجت محكمة الجنايات خلال الدورة الجنائية المقبلة المزمع انطلاقها يوم 28 مارس المقبل، ملف أخطر الإرهابيين الناشطين خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

ويتعلق الأمر بـ” قطاف رابح “، أمير كتيبة الأهوال المكنى” أبو الأسود” الذي كان ينشط بمنطقة الشلف، وأحد المقربين من زعيم القاعدة “أسامة بن لادن”.

ويتابع ” المتهم” قطاف رابح”،بتهم ثقيلة تتعلق بجنايات حمل السلاح ضد الجزائر وارتكاب أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الوطني.

كما يتابع بتهمة تحريض المواطنين على سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، والاعتداء لغرض القضاء على نظام الحكم.

ووجهت له أيضا تهمة تكوين قوات مسلحة بدون إذن من السلطة، ونشر التقتيل والتخريب وقيادة عصابات مسلحة.