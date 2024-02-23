مقرة تفاجئ أبناء “الزيبان” ونجم بن عكنون يتنفس الصعداء

تمكن فريق نجم بن عكنون من الفوز بالنقاط الثلاث امام الضيف شبيبة الساورة ضمن الجولة 18 من منافسة الرابطة المحترفة.

وحقق أبناء العاصمة الفوز بثنائية طالح و عوجان، أمام أبناء بشار الذين جددوا العهد مع الخيبة بعد خسارة اليوم و التعادل المخيب في المباراة الماضية داخل القواعد أمام مولودية وهران.

وغادر المدرب بلال دزيري و لاعبيه منطقة الخطر بشكل مؤخت، بعد الصعود في سلم الترتيب.

كما تجددت خيبة أبناء بسكرة، بعد الخسارة القاسية التي مني الفريق أمام الضيف نجم مقرة داخل القواعد، وهو الفريق الذي انهزم في المباراة الماضية أمام إتحاد واد سوف ثنائية نظيفة.

النتائج كالتالي:

ن بن عكنون 2 – 0 ش الساورة

إ بسكرة 0 – 1 ن مقرة

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