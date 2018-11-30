مقرة تواصل التألق والبليدة تغرق مُجددا في المحترف الثاني

حقق أمسية اليوم الجمعة فريق نجم مقرة فوزا جديدا على الضيف رائد القبة في الجولة ال15 والأخيرة من مرحلة الذهاب للرابطة الوطنية المحترفة الثانية موبيليس.

ولحساب نفس الجولة سقط فريق إتحاد البليدة على يد المُضيف سريع غليزان بذات النتيجة بينما تعادلت سلبيا جمعية وهران مع الضيف إتحاد بسكرة.

وعاد فريق مولودية سعيدة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف من أمام ترجي مستغانم بينما فاز إتحاد عنابة على أمل بوسعادة بهدفين لهدف.

وعجر فريق إتحاد الحراش في الفوز على ضيفه شبيبة سكيكدة بملعب المحمدية ليتعادل معه سلبيا.