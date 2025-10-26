مقرمان: توقيع الجزائر على اتفاقية مكافحة الجرائم السيبرانية يضاف إلى رصيد نجاحاتها 

قال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، إنّ توقيع الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية واعتمادها يضاف إلى رصيد النجاحات. التي سجلتها الدبلوماسية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأكد مقرمان، أن الاتفاقية التي وقّعتها الجزائر تعد إطارا قانونيا ملزما للاستجابة الجماعية للمخاطر المتعددة الأوجه المرتبطة بالجرائم السيبرانية.

كما أشار مقرمان، إلى أن الاتفاقية تنُص على استحداث آليات لتكييف التحقيقات الجنائية التقليدية مع بيئة تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى وضع آلية عالمية لتبادل الأدلة الالكترونية حول الجرائم الخطيرة. مضيفا أن رئيس الجمهورية يولي أهمية قصوى للتحول الرقمي الذي وضعه في صلب أولويات الجزائر. من خلال تبني استراتيجية طموحة في هذا الميدان.

وألقى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان كلمة خلال أشغال الندوة رفيعة المستوى. على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية. التي تحتضنها العاصمة الفيتنامية هانوي يومي 25 - 26 أكتوبر 2025.

