مقرمان وبرهان الدين دوران يترأسان أشغال الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية- التركية

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم، مناصفة مع نائب وزير الشؤون الخارجية التركي، برهان الدين دوران، أشغال الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية- التركية.

وخلال أشغال الدورة الثانية للمشاورات السياسية، أشاد الطرفان بمتانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين. كما استعرضا واقع علاقات الشراكة الجزائرية-التركية على مختلف الأصعدة، لا سيما في بعديها السياسي والاقتصادي.

وتطرقا أيضًا إلى السبل الكفيلة بتعزيز وتعميق التعاون الاستثماري والتقني بين البلدين في مختلف المجالات.

وسمحت هذه المشاورات السياسية بتبادل وجهات النظر والتحاليل، حيال العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسجل الطرفان، في هذه المشاورات، توافقًا للرؤى بين البلدين حول التطورات التي تشهدها العديد من المناطق. لا سيما الوضع في فلسطين والشرق الأوسط، وفي الصحراء الغربية ومنطقة الساحل الصحراوي.