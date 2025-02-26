مقرمان يتحادث مع نائب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، محادثات ثنائية مع عدد من المسؤولين المشاركين في أشغال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقد بجنيف، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 فيفري الجاري.

وفي هذا الصدد، التقى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية مع نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف.

وجدّد الأمين العام التزام الجزائر الثابت لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

منوهاً في السياق ذاته بقرار الجزائر القاضي بمضاعفة مساهمتها المالية في ميزانية المفوضية لسنة 2025. بهدف دعم جهودها في أداء المهام الموكلة إليها.