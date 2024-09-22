مقرمان يجري مشاورات مع نظيره السلوفاكي مارك استوك

أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية لوناس مقرمان مشاورات مع نظيره السلوفاكي مارك استوك.

وجرت الدورة الأولى للمشاورات السياسية الجزائرية-السلوفاكية على مستوى الأمناء العامين.

واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء، العلاقات الثنائية والسبل والوسائل الكفيلة بتعزيزها والدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني.

كما رحبا بإعلان السلطات السلوفاكية عزمها على إعادة فتح سفارة لجمهورية سلوفاكيا بالجزائر خلال الأشهر المقبلة.

وخلال اللقاء تم التطرق، إلى المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطور الأوضاع في الشرق الأوسط، ومسألة الصحراء الغربية وليبيا ومنطقة الساحل.

وبهذا الصدد، اتفق الطرفان على تعزيز التشاور لدعم الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية دائمة لهذه الأزمات.