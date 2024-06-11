مقرمان يستقبل الأمينة العامة لـ”الإسكوا”

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، اليوم الثلاثاء، الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى الجزائر قصد تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم خلال هذا اللقاء، التباحث حول فرص تبادل الخبرات في المسائل المتعلقة بالسياسات التنموية والاستفادة من المشورة الفنية وتعزيز القدرات التي تعرضها الإسكوا في المجالات القطاعية ذات الاهتمام المشترك.

كما أشاد الطرفان بالجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية، حيث تم التطرق إلى الدور الفعال الذي تلعبه الجزائر كعضو غير دائم بمجلس الأمن للأمم المتحدة وإلى التقارير الصادرة عن الإسكوا بخصوص ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وحجم الدمار و تداعياته على مختلف الأصعدة.