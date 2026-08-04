مقرمان يستقبل الأمين العام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، الأمين العام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، إبراهيم بن محمد التركي، في إطار مهمة العمل التي يجريها إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، سمح اللقاء باستعراض فرص وآفاق التعاون مع المنظمة في المجالات ذات الأولوية بما يتوافق ورؤية بلادنا حول مسائل التنمية المستدامة والتغيرات المناخية. تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في هذا المجال.

كما تناول الجانبان التحضيرات الجارية لتولي الجزائر رئاسة المجلس الوزاري للمبادرة للعهدة 2027.

وشكّل هذا اللقاء سانحة للتأكيد على أهمية الارتقاء بالتعاون الإقليمي في المجال البيئي من أجل مجابهة التحديات المناخية. لاسيما التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.