مقرمان يستقبل القائم بالأعمال بالنيابة للسفارة الأمريكية بالجزائر

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم الأربعاء، مارك أ. شابيرو، القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، الذي أدى له زيارة مجاملة.

وقد شكل هذا اللقاء سانحة لاستعراض واقع علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف أبعادها وسبل الإسهام المشترك في الدفع بها وتعزيزها.

وذلك في سياق التحضير لمختلف الاستحقاقات الثنائية المرتقبة بهذا الخصوص.

كما سمح هذا اللقاء بتبادل الرؤى حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.