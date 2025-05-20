مقرمان يستقبل المدير العام المساعد لمنظمة “فاو “

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم، عبد الحكيم رجب الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وجاء هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها عبد الحكيم رجب الواعر إلى الجزائر، للمشاركة في أشغال الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، المنعقد بالجزائر العاصمة، من 19 إلى 22 ماي 2025.

وشكّل اللقاء فرصة للتباحث حول واقع وآفاق التعاون الثنائي بين الجزائر وهذه المنظمة المتخصصة للأمم المتحدة، في ميادين الفلاحة والري وحماية البيئة.

كما تم التذكير في اللقاء ذاته بالدور الفعال للجزائر على مستوى مختلف الآليات ذات الصلة.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على الأهمية يوليها الطرفين لتكثيف الجهود من أجل دعم المشاريع ذات البعد الجهوي في المنطقة. وكذا تعزيز نشاطات مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالجزائر.