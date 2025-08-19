مقرمان يستقبل سفيرة منسقة مقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، سفيرة منسقة مقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر.

وجاءت زيارة المجاملة من، سافينا كلوديا إماساري، على إثر مباشرة مهامها سفيرةً منسقة مقيمة للأمم المتحدة بالجزائر.

‏وحسب بيان للوزارة، شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض واقع علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة وسبل تعزيزها.

كما تم التأكيد، بهذه المناسبة، على أهمية منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ومؤسساتها المتخصصة. باعتبارها شريكًا أساسيًا للجزائر في إطار جهودها الرامية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.