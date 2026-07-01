مقرمان يستقبل سفير كوريا بالجزائر

استقبل الأمين العام لوزارة الشّؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية كوريا بالجزائر. مين كيونغ-تاي Min Kyung-tae، الذي أدّى له زيارة مجاملة.

وقد شكّل هذا اللّقاء سانحة للتطرّق لعلاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وجمهورية كوريا. وكذا سبل تعزيزها، في إطار اتفاقية الشراكة الإستراتيجية السّارية بين البلدين منذ سنة 2006.

واستعرض الطرفان أجندة الزيارات والاستحقاقات الثنائية المزمع برمجتها خلال السداسي الثاني من العام الجاري، تتصّدرها أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الكورية. كما تبادلا الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية الرّاهنة.

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