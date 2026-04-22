مقرمان يستقبل سفير مملكة إسبانيا

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، هذا الأربعاء، سعادة سفير مملكة إسبانيا بالجزائر، راميرو فيرناندز باشيير.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة متجدّدة للتطرّق لواقع علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الجزائر وإسبانيا. وكذا السبل الكفيلة بالحفاظ على الديناميكية الإيجابية التي تشهدها روابط الشراكة الثنائية في شتّى المجالات.

وذلك من خلال الحرص على تجسيد مخرجات زيارة العمل التي قام بها إلى الجزائر وبدعوة من وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، نهاية شهر مارس الفارط، وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل الباريس.