مقرمان يستقبل نظيره النيجيري

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم الثلاثاء، أحمد دونوما عمر، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر.

وقد شكّل هذا اللقاء سانحة لاستعراض علاقات الصداقة والتعاون والتشاور التاريخية التي تجمع الجزائر ونيجيريا على الأصعدة السياسية والاقتصادية والطاقوية. ومن خلال مشاريع الشراكة الإستراتيجية الكبرى التي شرع فيها البلدان لدفع عجلة التنمية وتقوية البنى التحتية على مستوى القارة الإفريقية. ونخصّ بالذكر مشاريع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) والطريق العابر للصحراء وخط الألياف البصرية العابر للصحراء، حيث جّدد الطرفان التزامهما بتجسيدها.

كما تطرّق الطرفان إلى أجندة الزيارات وآليات التعاون الثنائي المبرمجة خلال السداسي الثاني من العام الجاري. وتبادلا الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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