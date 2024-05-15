مقرمان يشدد على أهمية برامج التعاون بين اليونيسف والهيئات الوطنية

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، بالجزائر العاصمة، أديل خضر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح بيان للوزارة أن مقرمان استقبل خضر على هامش أشغال اجتماع فريق الإدارة الداخلية للمنظمة. لأول مرة في الجزائر من 12 إلى 17 ماي 2024.

واستعرض المسؤولان، خلال هذا اللقاء علاقات التعاون الممتازة التي تجمع بين الجزائر واليونيسف. وثمنا مدى التقدم المسجل في تنفيذ البرنامج-البلدان الذي يغطي الفترة 2024-2027.

وفي هذا السياق، شدد مقرمان على أهمية برامج التعاون القطاعية الموقعة بين اليونيسف. ومختلف الدوائر الوزارية والهيئات الوطنية في مجالات التربية وحماية الطفل والاتصال والصحة والتغذية والشباب.

كما اغتنم الفرصة للإعراب عن شكر الجزائر لليونيسف على نوعية المساعدة التي تواصل المنظمة تقديمها للاجئين الصحراويين, لاسيما في مجالي التعليم والتلقيح, يضيف ذات المصدر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور