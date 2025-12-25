مقرمان يعقد جلسة عمل مع نائب وزير الشؤون الخارجية البرلماني لليابان

عقد، اليوم، الخميس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، جلسة عمل مع يوهي هيوشي، نائب وزير الشؤون الخارجية البرلماني لليابان، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر.

وكان هذا اللقاء الثنائي سانحة للتنويه بجودة علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تجمع الجزائر باليابان والزخم الذي شهدته مؤخرا بتجسيد زيارات رفيعة المستوى من كلا الجانبين، وكذا تقارب رؤى البلدين في عديد المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما هنأ الأمين العام المسؤول الياباني على النجاح الباهر لبلده في تنظيم المعرض الدولي إكسبو 2025 بأوزاكا، أين تألقت الجزائر من خلال مشاركتها الفعّالة وتتويجها بالميدالية الفضية لأحسن واجهة جناح عرض بين الدول المشاركة في هذه التظاهرة العالمية.

وأثنى الطرفان على إيجابية الظرف الحالي الذي من شأنه أن يحفّز على بعث ديناميكية جديدة في الروابط الثنائية، لاسيما السياسية والاقتصادية، والعمل سويا لضمان طابع منتظم ودوري للمشاورات الثنائية على ضوء الالتزامات المشتركة التي تم اتخاذها بمناسبة الانعقاد الناجح لأشغال الدورة الأولى للجنة الحكومية الاقتصادية الجزائرية-اليابانية بالجزائر العاصمة في شهر ماي الفارط. وعليه، اتفق الطرفان على أن يتم عقد الدورة السادسة للمشاورات السياسية وبرمجتها بصفة متزامنة مع أشغال الاجتماع الثاني للجنة الحكومية الاقتصادية الجزائرية-اليابانية، بطوكيو، خلال السداسي الأول من سنة 2026.

وعقب جلسة العمل هذه حظي نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني بمقابلة مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، تلاه لقاء مع وزير اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة، السيد نور الدين واضح، ما يعكس عزيمة الجزائر واليابان في تنويع مبادلاتهما والارتقاء بها إلى المستوى المرجو، خاصة في مجالي التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.