مقرمان يلتقي بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية

التقى اليوم بجنيف، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت ف. هونغبو.

وخلال هذا اللقاء سلّم مقرمان إلى المدير العام الرسالة الرسمية الخاصة بانضمام الجزائر إلى مبادرة “التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية”، مجدداً التزام الجزائر بهذه المبادرة واستعدادها لمشاركة خبراتها في مجال العدالة الاجتماعية مع شركاء التحالف. كما تبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي مع هذه المنظمة الأممية المتخصصة.

من جهة أخرى، استعرض مقرمان السياسة الطموحة التي تنتهجها الدولة الجزائرية في مجال الحماية الاجتماعية، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مبرزاً الجهود المبذولة لضمان تعزيز الحوار الاجتماعي وحماية حقوق العمال، من خلال إصلاحات تشريعية مهمة وإجراءات ملموسة بهذا الخصوص.

وفي سياق آخر، دعا الأمين العام المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى دعم الجهود الرامية إلى منح فلسطين صفة دولة مراقب داخل المنظمة، تماشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما شدد الأمين العام بهذه المناسبة على التزام الجزائر الراسخ بدعم جهود تنمية القارة الإفريقية، لا سيما بصفتها نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي