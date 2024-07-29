مقرمان يوقع على سجل التعازي إثر وفاة نائب رئيس أندونيسيا السابق

وقع يوم الإثنين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, الوناس مقرمان, بمقر سفارة جمهورية إندونيسيا بالجزائر العاصمة, على سجل التعازي, إثر وفاة النائب التاسع الأسبق لرئيس جمهورية إندونيسيا , حمزة هاز.

و كتب مقرمان في سجل التعازي: “لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له النائب التاسع الأسبق لرئيس جمهورية إندونيسيا الشقيقة, السياسي والاقتصادي حمزة هاز”.

وأضاف الأمين العام للوزارة: “برحيل هاز, تفقد اندونيسيا شخصية متميزة أثرت بشكل كبير على الساحة السياسية لهذا البلد الشقيق لاسيما في الفترة بين 2001-2004, التي كان فيها نائبا للرئيس”.

وتابع: “ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد, فقد سبق توليه لهذا المنصب نشاط مميز في حزب التنمية المتحدة حيث ترك بصمة في إعداد السياسات وبلورة التوجهات السياسية منذ عهد الرئيس سوهارتو إلى بداية الألفينية”.

و خلص مقرمان بالقول: “وإذ نؤكد لكم وقوف الجزائر الدائم مع إندونيسيا, نجدد تعازينا ومواساتنا للحكومة الإندونيسية وشعبها الشقيق”.