مقرمان يُبرز الأشواط التي قطعتها الجزائر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

ألقى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، كلمة أبرز فيها الأشواط الهامة التي قطعتها الجزائر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق أجندة الأمم المتحدة لآفاق 2030، في إطار مشاركته في أشغال الدورة السنوية لمنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن بالتنمية المستدامة.

وركز مقرمان على أهم الإنجازات التي حققتها الجزائر في هذا الإطار، تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. لاسيما في مجالات التنويع الاقتصادي خارج قطاع المحروقات. وتعزيز الرقمنة والحوكمة الالكترونية. وإدماج الشباب والنساء، إلى جانب تسريع التحول الطاقي وتعزيز الأمن المائي، وهي المجالات التي تركز عليها أشغال هذه الدورة.

كما شدد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية على أهمية الشراكات الدولية البناءة والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للأزمات. وضمان فُرص تنموية عادلة والتعجيل بإصلاح الهيكل المالي الدولي. بما يضمن تمويلا ملائما ومستداما لفائدة الدول النامية.