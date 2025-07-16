مقرمان يُستقبل من طرف وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية كولومبيا

إستُقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان من طرف وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية كولومبيا، روزة يولندا فيلافيسانسيو. على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري الطارئ بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، المنعقد ببوغوتا.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة لاستعراض مختلف أبعاد العلاقات الجزائرية الكولومبية وبحث سبل إضفاء المزيد من الحركية و الزخم عليها لاسيما في المجال الاقتصادي، فضلا عن بحث آفاق الارتقاء بالشراكة الثنائية، تحسبا لانعقاد الدورة الخامسة للمشاورات السياسية بين البلدين نهاية السداسي الجاري بالجزائر.

كما تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل حول العديد من المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك على غرار مستجدات الوضع في فلسطين و قضية الصحراء الغربية، مسجلين بارتياح مدى تطابق مواقف البلدين والتزامهما المشترك بمواصلة الدفاع على القضايا العادلة.