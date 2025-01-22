مقرمان يستقبل وفداً برلمانياً من سلوفينيا

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم بمقر الوزارة، وفداً برلمانياً سلوفينياً، بقيادة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر-سلوفينيا، ميروسلاف غريغوريتش.

وجاء هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 جانفي الجاري.

وخلال اللقاء، تباحث الطرفان فرص توطيد العلاقات الثنائية، بما في ذلك تشجيع التعاون البرلماني. بغية توثيق أواصر الصداقة التي تجمع البلدین ودعم الحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة، تحسبا للاستحقاقات المقبلة.

كما ثمّن الجانبان الزيارات المتبادلة بين البلدين على مختلف المستويات