مقروط اللوز الجزائري أشهى حلوى في العالم

احتلت الجزائر المرتبة الأولى عالميا بحلوى مقروط اللوز. حيث تم تصنيفها من قبل موقع TasteAtlas أفضل حلوى في العالم.

لطالما اعتبرت الجزائر واحدة من البلدان التي يكون فيها الطعام هو الأكثر تنوعًا ونوعية في الذوق. من خلال مناطقها المختلفة، تقدم أطباقًا متنوعة للغاية من حيث جوانبها ونكهاتها وأيضًا من حيث أصولها.

وعرّف موقع “TasteAtlas” مقروط اللوز بأنه حلوى تذوب في الفم بمجرد تناولها. يدخل في مكوّناتها اللوز والبيض والسكر ونكهة ماء زهر البرتقال.

وقام دليل الطهي، بعد تقديم التصنيف، بتسليط الضوء على العديد من الأطباق الجزائرية. بفضل قائمة منشورة على موقعه على الإنترنت حيث يتم تقديم التخصصات المختلفة مع بعض الأوصاف.

كما يسلط الضوء على فن الطهو الجزائري وثراء الطهي الذي تقدمه البلاد، وهو تكريم حقيقي للثقافة الجزائرية.

2. الفاجورس الأرجنتينية

أما المرتبة الثانية، فقد تحصلت عليها حلوى الفاجورس الأرجنتينية وهي عبارة عن بسكويت. يتكون من قطعتين دائريتين من البسكويت الحلو والمربى االمحشو بينهما. ثم يتم تغليف المزيج بطبقة من الشوكولاتة أو رشها بسكر الحلويات.

3. ميلوماكارونا اليونانية

على الرغم من أنه يُعتقد أنه تم إعداد هذه الحلوى في فينيقيا القديمة، إلا أن الميلوماكارونا أصبحت في الوقت الحاضر يونانية.

وتتكون من السميد والعسل وقشر البرتقال والقرفة. مباشرة بعد الخبز، تُسكب في شراب العسل ، ثم تُرش بالجوز المطحون.

4. ستروبوافيل الهولندية

تتكون هذه البسكويت الهولندية اللذيذة من طبقة رقيقة جدًا من الشراب والسكر والزبدة والقرفة. محشورة بين اثنين من رقائق البسكويت الرقيقة.

تم اختراع Stroopwafels في أواخر القرن الثامن عشر في مدينة جودة. وتعطي العديد من المصادر الفضل لخباز يُدعى جيرارد كامفويسين كمخترعهم.

في هولندا ، يتم استهلاك stroopwafels تقليديًا مع الشاي أو القهوة. ومن المعتاد وضعها أعلى الكوب وتركها على البخار لبضع دقائق، بحيث يتم تسخينها وتنعيم طبقة الشراب.

5. روكساكيا اليونانية

تتكون ملفات تعريف الارتباط اليونانية هذه من طبقتين من عجينة الخميرة. الجزء الغامق غني بالكاكاو والقرفة وملفوف بعناية بطبقة من العجين الأبيض بنكهة الفانيليا.

يتم بعد ذلك تقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم، وعندما يتم خبزها، يتم صبها في شراب حلو.

من الأفضل تقديمها باردة عندما تمتص الشراب جيدًا.

6. كوكي شوكليت تشيب الأمريكية

عادة ما تكون مصحوبة بكوب من الحليب أو كوب من الشاي أو القهوة الساخنة. كعكات رقائق الشوكولاتة متوازنة جيدًا بين المالحة والحلوة. وقوامها مطاطي رقيق، ومليئة بالشوكولاتة الذائبة الصغيرة.

قصة أصل هذه الحلوى اللذيذة مثيرة للاهتمام بشكل لا يصدق، تقريبًا مثل ملفات تعريف الارتباط نفسها.

كان Toll House Inn مكانًا شهيرًا للمبيت والإفطار في ويتمان، ماساتشوستس. اشترته روث جريفز ويكفيلد وزوجها في عام 1930. كان طبخ روث جيدًا لدرجة أن النزل اكتسب سمعة ممتازة في فترة زمنية قصيرة.

7. كولوركيا اليونانية

Koulourakia هي حلوى يونانية يتم تحضيرها تقليديًا خلال الاحتفالات. تعتمد مكوناتها على الفانيليا والزبدة والسكر، وهي مضفرة على الرغم من أنها قد تتشكل في أشكال أخرى عديدة.

عادة ، يتم تقديم koulourakia مع القهوة أو الشاي كحلوى أو وجبة خفيفة. في بعض الأحيان ، قبل الخبز ، تُرش بذور السمسم فوق المعجنات، بينما يوضع القرنفل في المنتصف لإضافة المزيد من النكهة.

8. كعك الزبدة الاسكتلندي

الكعك الاسكتلندي عبارة عن بسكويت منحل مصنوع من الدقيق والسكر وكمية كبيرة من الزبدة. مما يمنحه ملمسًا هشًا ومتفتتًا مع إحساس بالذوبان في الفم.

تقليديا، يوضع البسكويت في قوالب دائرية ويخبز في شكل دائري مسطح. يتم وخزه بالكامل بشوكة ويتم غباره بالسكر الناعم، على الرغم من أنه يمكن خبزه في شكل مستطيل. ثم يتم تقطيعه إلى أصابع كعك صغير.

وتم العثور على الوصفة الأولى للخبز الاسكتلندي في كتاب طبخ من عام 1735. ومنذ ذلك الحين، اكتسب شعبية في جميع أنحاء البلاد.

9. باسي دي داما الإيطالية

Baci di dama ، هي عبارة عن كعكات تقليدية بزبدة البندق مع طبقة من الشوكولاتة والبندق موزعة بينهما.

نشأت في محلات المعجنات في تورتونا ، بيدمونت (المشهورة بالبندق) ، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

10. الذيول الاسكتلندي

اكتسبت ذيول الاسكتلندية اسمها الغريب وشكلها المميز وهي حلوى مليئة بالزبدة.

ومع ذلك، هناك نظرية أخرى تدعي أن اسمها قد يكون مشتقًا من petits cotés. وهو المصطلح الفرنسي القديم للبسكويت الصغير.

بغض النظر عن أصولها الحقيقية ، تظل هذه الحلوى المفضلة لدى اسكتلندا حتى يومنا هذا.