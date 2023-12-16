مقروط اللوز الجزائري الأول عالميا كأفضل حلوة
يواصل المطبخ الجزائري تصدر ترتيب قائمة افضل حلوة في العالم لسنة 2023 حسب موقع تاست أطلس المختص بالطبخ والأطباق حول العالم.
وصنف موقع TasteAtlas مقروط اللوز الجزائري في المرتبة الأولى عالميا
كما عرّف ذات الموقع مقروط اللوز بأنه حلوى تذوب في الفم بمجرد تناولها. يدخل في مكوّناتها اللوز والبيض والسكر ونكهة ماء زهر البرتقال.
وإعتبر ذات الموقع ان الجزائر واحدة من البلدان التي يكون فيها الطعام هو الأكثر تنوعًا ونوعية في الذوق. من خلال مناطقها المختلفة، تقدم أطباقًا متنوعة للغاية من حيث جوانبها ونكهاتها وأيضًا من حيث أصولها.
Makroud el louse 🇩🇿 are the best cookies in the world in 2023. View complete TasteAtlas Awards 23/24 lists: https://t.co/OA8VeDecZt
Makroud el louse are flourless Algerian cookies consisting of almonds, eggs, sugar, and a flavoring of orange flower water. Baked until lightly… pic.twitter.com/3QJWpRvnPY
— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 16, 2023