مقروط اللوز الجزائري يفتك المرتبة الثانية عالميا في تصنيف أفضل حلوى

يواصل المطبخ الجزائري تصدر ترتيب قائمة افضل حلوة في العالم لسنة 2024. حسب موقع تاست أطلس المختص بالطبخ والأطباق حول العالم.

وصنف موقع TasteAtlas مقروط اللوز الجزائري في المرتبة الثانية عالميا.

كما عرّف ذات الموقع مقروط اللوز بأنه حلوى تذوب في الفم بمجرد تناولها. ويدخل في مكوّناتها اللوز والبيض والسكر ونكهة ماء زهر البرتقال.

وإعتبر ذات الموقع ان الجزائر واحدة من البلدان التي يكون فيها الطعام هو الأكثر تنوعًا ونوعية في الذوق. من خلال مناطقها المختلفة، تقدم أطباقًا متنوعة للغاية من حيث جوانبها ونكهاتها وأيضًا من حيث أصولها.