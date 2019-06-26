مقري:”أنا ضد حل “الأفلان” أو أي حزب سياسي كان مساند للسلطة”

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بإنّه ضد مطلب حل حزب جبهة التحرير الوطني أو أي من الأحزاب، التي كانت مساندة للنظام القديم .

وأكّد مقري، في مقابلة مع “سبوتنيك” الروسية، بأنّ هذه الأحزاب ستنتهي شعبيا في حال إجراء انتخابات نزيهة بعيدة عن التزوير .

“أنا شخصيا ضد حل جبهة التحرير الوطني وأحزاب السلطة الأخرى، أنا مع معاقبتها بالصندوق، ففي حال عدم تزوير الانتخابات الشعب هو من سينهيهم”.

وأوضح مقري، أنّه مع الإرادة الشعبية ومطالب الحراك الداعية إلى تغير جميع بقايا النظام .

وتطرق المسؤول الحزبي، إلى بعض رؤساء الأحزاب السياسية، كحزب طلائع الحريات علي بن فليس، و رئيس جبهة العدالة والتمنية عبد الله جاب الله، الذين أبدوا استعدادهم في الشروع في الحوار.