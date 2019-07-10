مقري:”المعارضة قدمت ماعليها والكُرة الآن في ملعب النظام “

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، إنّ المعارضة قدمت ما عليها والكُرة الآن في ملعب النظام.

ويرى مقري، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر الحزب، أنّ المنتدى الحوار الوطني، كان استجابة لنداءات عديدة من مختلف شرائح المجتمع، واستطاعت الأحزاب أن تلتقي فيما بينها وكل خرائط الطريق كانت في ورقة واحدة”.

وأضاف رئيس “حمس ” :”أنّ حضور الأحزاب المنتدى الوطني، أكّد أنّ الطبقة السياسية مسؤولة في الجزائر، متمنيا “أن يكون التعاون إيجابي” .

وقال مقري:” إنّ الوثيقة المنبثقة عن المنتدى انجاز “تاريخي بإمتياز”، لأنها شخصت الوضع في الجزائر بدقة، ووضعت آليات للخروج من الأزمة”.

وأضاف المسؤول الحزبي، :”أنّ الحوار مع المعارضة قد تّم، أما مع السلطة فسنُبين موقفنا في الوقت المناسب، ولكن كنا قد ثمنا ما جاء في خطاب بن صالح”.

وقال :” اذا كان هناك حوار نشترط أن الشخصيات، التي ستقوده تتوافق عليها السلطة والمعارضة”.

مشيرا : “أنّ المسيرة مزالت طويلة، واذا كان هناك من يعتقد ان الحراك قد حقق نبتغاه فهو مخطئ، المسيرة مزالت طويلة”

كما تأسف مقري قائلا :” كل ما كان له رأي مخالف يتعرض لهجمات عنيفة من طرف الذباب الالكتروني”.