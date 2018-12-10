مقري:”زيارة ولي العهد السعودي للجزائر.. إساءة لصورتنا سياسيا “

برّر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، موقفه الرافض لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للجزائر مؤخرا ، بقوله: “لا توجد أي فائدة من هذه الزيارة” .

وقال مقري لدى استضافته بقناة “النهار” اليوم الإثنين، أنّ هذه الزيارة لا تخدم مصلحة الجزائر ، سواءً على مستوى الإقتصادي، ضف أنها إساءة لصورة الجزائر سياسيا .

وكان مقري خلال ندوة صحفية عقدها في الأيام السابقة بمقر حزبه، أعلن عن رفضه من هذه الزيارة،

قائلا: ” إن استقبال بن سلمان في هذه المرحلة لا يخدم في الحقيقة صورة الجزائر على المستوى العالمي أو العربي”.