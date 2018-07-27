مقري:”ما خفتش من ﭭـايد صالح أنا رجل سياسي وما يرفليش رمش” !

أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، اليوم الجمعة، أنه رجل سياسي ولم يخف من تصريح الفريق قايد صالح.

خلال إفتتاحه الدورة العادية الأولى لمجلس الشورى الوطني لحركة حمس، قال مقري: ” شكون قالكم خفت من التصريح الفريق قايد صالح، أنا رجل سياسي، انا ما يرفليش رمش”.

وأضاف: ” وأصلا من قال لكم أن الفريق قايد كان يتكلم علي، الأمور الآن مخلطة، ونحن نعرف بأنه هناك العديد من الأشخاص تكلموا بإسم الجيش”.

وتابع قائلا: ” ونحن ولا مرة تكلمنا بإسم الجيش، لكن هناك جماعة إستغلت الوضع وتكلموا علينا أننا نريد تدخل الجيش فكان الرد من الفريق قايد صالح”.

وقال أيضا: “ثانيا قايد أشار في كلامه إلى الفاشلين، فهل نحن فاشلون؟ ما فاشلين ما والو”.