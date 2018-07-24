مقري: “أفكارنا متطابقة مع الأفافاس ومشكلتهم ليس لديهم إرادة سياسية”

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أنّ أفكارهم متطابقة تماما مع حزب الأفافاس ولكن تبقى مشكلتهم أنه ليس لديهم إرادة سياسية.

وقال مقري على هاش اللقاء التشاوري التي جمعه اليوم الثلاثاء مع الأفلان: “بالعكس التقينا بالأمس فقط مع الأفافاس وكان تطابق تام بيننا وفي أفكارنا”.

وأضاف: “وما أسعدنا في خطاب الأفافاس شعورنا بصدقهم في قضية التوافق، لأنهم هم أيضا مقتنعين أن البلاد لا يمكن أن تخرج من أزماتها إلا بالتوافق”.

وتابع: “ولكن المشكل لديهم يبقى أن مبادرتهم لم تصل إلى نتيجة لأنه ليس لديهم إرادة سياسية”.