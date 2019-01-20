مقري: أنا مستعد لرئاسيات 2019

أفصح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم الأحد، عن استعداده للإنتخابات الرئاسية 2019.

وأورد مقري أنه لا يضغط على مجلس الشورى بقراره هذا، لكنه مستعد دخول معترك رئاسيات 2019.

ودافع عن حصيلته الحزبية، حيث قال ” القاعدة راضية على حصيلتي، اجتهدنا، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها”.

وأكد أن حركة مجتمع السلم لا تبيع ولا تشتري، إنما كسبت باجتهادها وعاء انتخابيا إضافيا

وأشار حول ما أعلنه أمس السبت، أبو جرة سلطاني، عن إمكانية ترشحه للرئاسيات، أن مجلس الشورى هو من يفصل.

وحول لقاءه مع شقيق الرئيس، سعيد بوتفليقة، قال مقري إن لقاءه كان مع الرئاسة، وليس مع السعيد.

وأشار أنه خلال اللقاء، لم يفاوض من أجل مصلحته الشخصية، أو مصلحة الحزب، وإنما من أجل مصلحة الجزائر.