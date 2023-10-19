مقري: الجزائر ستبقى مناصرة للفلسطينيين وضد التطبيع

قال عبد الرزاق مقري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية، أن الواجب يملي علينا مناصرة الفلسطينيين والقضية الفلسطينية للأبد.

وأشار مقري في تصريح للنهار أونلاين، على هامش المسيرة التي نظمت اليوم بالعاصمة وعلى غرار باقي ولايات الوطن. أن الجزائريين خرجوا اليوم في مسيرات مليونية بكل الانتماءات من اجل فلسطين. ومساندة أشقائهم المغصوبة حقوقهم خاصة وان غزة تعرضت لمجازر رهيبة نادرا مارءاها التاريخ.

وأوضح مقري في ذات السياق، أن هذه المجازر يدفع ثمنها الشعب ليحرر بلده وما يصيب غزة هو ما أصاب الجزائريين كما ان هذه المجازر فضحت حقيقة العالم الغربي المنافق تحت غطاء الكيان الصهيوني.

وعن المسيرة المليونية التي جابت ربوع الوطن، اكد مقري أن المساندة هي من شيم الجزائريين لنصرة القضية الفلسطينية وضد التطبيع.