مقري: “الحِراك يجب أن يُنظِّم صفوفه وإلا أهلك نفسه .. لأن العصابة لا تزال تحكم”

قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، “إن الحراك الشعبي إذا لم ينتظم في أحزاب وجمعيات فإنه سيهلك نفسه”.

وأضاف مقري بأن الشيء المؤكد،”هو أن خروج هؤلاء الأشخاص بالملايين إلى الشارع، إنما هو دليل على عدم رضاهم بنشاط الأحزاب”.

داعيا إلى ضرورة تنظيم أنفسهم وهيكلتها في شكل جمعيات وأحزاب، تكون عبارة عن قوى جديدة بلورها الحراك ويكون لممثليها

شأن إن هم تحدّثوا باسم الجماعة، لأن البطولات الفردية أبدا لن تقود إلى الهدف كما أنها لن تذهب بعيدا.

كما قال مقري بأنه من السهل أن تتحدث كشخص متنصلا من كل المسؤوليات، ولكن لن يكون سهلا النضال في إطار

برنامج وأهداف يعمل الجماعة على تحقيقها والوصول إلى مبتغاهم، منتقدا في نفس الوقت، خطاب السلطة التي تتغنى بمنح التراخيص

لتأسيس الأحزاب والجمعيات الجديدة حسبه، مؤكدا بأن ذلك يتم حسب الولاءات وببرنامج مسبق، ما يثبت استمرار حكم العصابة حتى الآن.

وأضاف مقري “لدينا القائمة الكاملة للأحزاب والجمعيات التي تم منحها الإعتماد، منذ بداية الحراك، وكلها لها ولاءات للسلطة”.