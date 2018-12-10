مقري: “الذهاب إلى مسار انتخابي تقليدي خطر على البلاد”

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، أنّ التأجيل للإنتخابات الرئاسية يعد مطلبا ملحا وضروريا وهذا بعد الإتفاق بين السلطة والمعارضة من أجل إصلاحات عميقة.

وأضاف مقري، خلال تواجده بإستديو قناة “النهار”، أنه لا يمكن لحركة حمس بالخروج من الأجال الإنتخابية إلا بإصلاحات عميقة.

وإعتبر رئيس حمس، أن الذهاب إلى مسار إنتخابي تقليدي هو خطر على البلاد ويؤدي إلى خرابها.

وأوضح ذات المتحدث، أنه تلقى إشارات إيجابية بوجود تغيير من قبل من إلتقى بهم، موضحا أنه عقد 50 لقاءً منذ الصائفة مع مختلف الأحزاب الموالية أو المعارضة.

وأضاف زعيم الحزب، أن عواقب الإستمرارية أو التمديد دون إصلاحات عميقة هو أشد خطرا من العهدة الخامسة.