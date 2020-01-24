مقري: الشعب انتصر لكرامته حين اسقط العهدة الخامسة

قال رئيس حزب حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن مجلس الشورى الوطني هو أقرب مجلس لذكرى مرور سنة على الحراك الشعبي.

وأضاف مقري في كلمته خلال الدورة الرابعة لمجلس الشورى الوطني، أنه لابد أن نتذكر لماذا خرج الشعب الحزائري للشارع.

كما أكد المتحدث أن الجزائريين اجتمعوا على مطالب موحدة بمسيراتهم المليونية، وانتصروا لكرامتهم حين اسقطوا العهدة الخامسة وظلوا يجوبون الشوارع.

مضيفا أن الجزائريون اجتمعوا باتفاقهم واختلافهم ورفع الراية الوطنية في أول جمعة هو الجامع ضد كل الانتماءات.

وفي نفس السياق قال رئيس حركة حمس أن الحراك الشعبي كاد أن يفقد قوته بسبب الإختلاف حول الهوية.