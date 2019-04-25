مقري: “المرحوم عباسي مدني عرض علي الالتحاق بالفيس ورفضت”

قدم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، تعازيه الى عائلة المرحوم عباسي مدني، الذي وافته المنية، أمس الأربعاء، بقطر عن عمر يناهز 88 عاما.

وكتب مقري، “رحم الله الشيخ عباسي مدني، أول ما تعرفت عليه في الجامعة بين 1979 و 1980 حين دعوناه لإلقاء محاضرة في جامعة سطيف”.

وأضاف “كان عباسي مدني رحمه الله من التيار الوطني الإسلامي داخل جبهة التحرير الوطني في زمن الحزب الواحد إلى أن تركها ليشتغل في الساحة الدعوية طيلة الثمانينيات”.

وأشار الى دوره الكبير في الصحوة الإسلامية ونشر الوعي، ونقد الأفكار العلمانية بطريقة علمية مقنعة.

وأورد “بقيت علاقتي به جيدة منذ عرفته في نهاية السبعينيات وأنا طالب في الجامعة، كان ضيفنا الدائم في معرض الكتاب الإسلامي السنوي في جامعة سطيف، وظلت العلاقة متواصلة به بلا انقطاع، أزوره في بيته مرات تلو ومرات، تارة وحدي، تارة مع الطلبة وفي بعض الأحيان مع الشيخ أحمد بوساق”.

من جانب آخر، قال مقري “لم أكن اتفق مع الشيخ عباسي مدني في موقفه من التنظيمات الإسلامية التي كنت جزء منها، ولكن كنت أرى من زاوية أخرى ضرورة القيام بإصلاحات كبيرة للحركة الإسلامية”.