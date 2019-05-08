مقري: المشاركون في الحراك لأجل التغيير ويتعاملون بالرشوة والغش عليهم تغيير أنفسهم

قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، إن الذين ينزلون إلى الحراك الشعبي يريدون تغيير كل شيء، وهم أنفسهم

يتعاملون بالرشوة ويغشون ويظلمون، فإن هؤلاء هم حاجزٌ أمام التغيير، داعيا إلى ضرورة أن يكون مسعاهم هذا بداية لإصلاح النفس.

وأكد مقري في منشور له على الفايسبوك، أن رمضان سيكون فرصة لهؤلاء من أجل إصلاح النفس، ثم العمل على التغيير.

حيث قال “يكون المرء هو حاجز التغيير حين ينزل إلى الحراك الشعبي يريد تغيير كل شيء، وهو ذاته يتعامل بالرشوة

وهو بإرادته يغش، ويكذب، ويحسد، ويظلم، ولكن إذا كان الإنخراط في إصلاح الشأن العام هو كذلك بداية لإصلاح النفس

فشهر رمضان هو الفرصة الكبرى، وذلك هو طريق التوفيق”.