مقري: النظام السابق استنزف 1500 مليار دولار والحراك جنب الجزائر الانهيار الكلي

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إنّ النظام السابق استنزف 1500 مليار دولار، كما استنزف أيضا كل خيرات البلاد تحت الأرض.

وأضاف مقري خلال الندوة الصحفية التي تم تنظيمها بمقر الحزب اليوم السبت، أن هذه الأموال لو تم استغلالها في التنمية والصناعة والبحث العلمي لتم خلق ثروة حقيقية.

وفي سياق ذي صلة، أكد مقري أن الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري 2019 قد أنقذ البلاد من الانهيار الكلي.

وأشار مقري إلى أن الانحراف أخذ بعدا أكبر خلال الـ20 سنة التي سبقت الحراك، وأن يجب دائما التفكير في الأسباب التي كانت وراء اندلاع الحراك وأسباب خروج الجزائريين للشارع.

وبخصوص مسيرات أمس، قال مقري، إنها لم تكن فيها خصوصية، مؤكدا على أن من يريد بناء الوطن لا يبنيه بالخصوصيات.

وختم مقري كلمته بالقول، أن من يريد بناء وطن لا يبنيه بالتفريق بين أبناء الوطن الواحد ومن يقوم بذلك فهو لا يصلح للسياسة.