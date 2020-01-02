مقري: بورقعة لم يفعل أكثر من التعبير عن رأيه

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن المجاهد لخضر بورقعة لم يفعل أكثر من التعبير عن رأيه.

وهنأ مقري بورقعة وأسرته وللأسرة الثورية النوفمبرية كلها، كما قدم تحياته لكل الذين وقفوا معه منذ اللحظة الأولى.

وجاء في منشور مقري “الحمد لله على إطلاق سراح المجاهد لخضر بورقعة، تهانينا له ولأسرته وللأسرة الثورية النوفمبرية كلها”.

“والتحية لكل الذين وقفوا معه منذ اللحظة الأولى، من أجل المبدأ دون حسابات سياسية، ولم يقبلوا توقيفه بسبب جهاده”.

و”سنه، ومرضه، وبالخصوص: لأنه لم يفعل أكثر من التعبير عن رأيه”.