مقري: تيار متطرف يعمل بإيعاز فرنسي بالجزائر ..وكريم طابو دخل الإنتخابات التشريعية بقوائم حرة وسرا

قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أن هنالك تيار متطرف يعمل بإيعاز فرنسي على تدويل ما يحدث في الجزائر.

وتكييف التطورات الواقعة في الحراك الشعبي مع القانون الدولي على انها انقلاب لتحويل القضية الجزائرية الى المجلس الأمني وهذا التيار يسعى للوصول إلى السلطة

مشيرا إلى أن رجل أعمال قام بمؤامرة ضده لمنعهم من دخول الرئاسيات، خاصة وأن الدولة العميقة كان لديها مرشحها.

وأضاف في ذات السياق، إلى أن كريم طابو بالشهود “أخبرني انه دخل الانتخابات التشريعية بقوائم حرة وسرا”.

وقمت بإشهاد أحزاب وشخصيات عليه وعلى كلامه، مضيفا أنه لما نتخذ قر ار المشاركة في الانتخابات يكون علنا وليس سرا.