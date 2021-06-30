مقري حول التشريعيات: المتنافسون لم يوفوا بالوعد.. نوكل عليهم ربي

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم الأربعاء، إنه قد أبلغ رئيس الجمهورية، بكل ماتعلق بالتزوير الذي حصل في الإنتخابات التشريعية-على حد تعبيره-سيما في المحاضر وغيرها.

وأعتبر مقري، في ندوة صحفية، إن المتنافسين في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، لم يوفوا بالوعد والعهد الذي اتفق عليه جميع المترشحين.حين لقائهم، برئيس السلطة الوطنية لتنظيم الإنتخابات.

واستفاض رئيس حركة مجتمع السلم، في الدعاء على المزورين قائلا: “تم رفض تسليم المحاضر للحركة دوسا على القانون.هؤلاء المزورون نوكلوا عليهم ربي ونقولولهم الله لا تربحكم”.

وأكد مقري، إن الحركة ستصل إلى الحكم لا محالة لأنها الأقوى والأكثر حماسة، وتابع: “من البداية أعلنا أننا سنترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني.وسنواصل في ذلك”.كما تحدث مقري عن لقائه مع رئيس الجمهورية قائلا: “لقاؤنا مع رئيس الجمهورية ليس شكلي وإنما لم نجد الجهة التي نواصل معها النقاش”.

وأضاف رئيس حركة مجتمع السلم: “كنت جد مرتاح خلال لقائي بالرئيس.لكن وددنا مواصلة التفاصيل مع جهة أخرى لكننا لم نجد”.مضيفا: “رئيس الجمهورية يريد حكومة أغلبية رئاسية وهو متمسك ببرنامجه”.وتابع مقري: “الجهة الوحيدة التي طلبت لقائنا من أجل المشاورات الخاصة بالشأن البرلماني، هي حزب المستقبل”.