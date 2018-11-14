مقري: “خلونا من إستقالة ولد عباس.. وأحكولنا على إنجاز المقاومة الفلسطينية”

الوطني
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مقري: “خلونا من إستقالة ولد عباس.. وأحكولنا على إنجاز المقاومة الفلسطينية”
بقلم عبد القادر.ش

في أول تعليق له حول إستقالة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، قال رئيس حزب حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري:”دعونا من استقالة ولد عباس هذه الليلة”.

وأوضح مقري أن  “في كل الأحوال لا تمثل إستقالة ولد عباس أي معنى إن لم يندرج ضمن عمل إصلاحي ينتهي بالوصول إلى التولية الحزبية على أساس إرادة المناضلين، كما هو حال حركة مجتمع السلم”.

واضاف مقري أن التولية الحكومية على أساس الإرادة الشعبية كما هو حال الدول الديمقراطية.

ودعى مقري إلى الابتهاج بالإنجاز الكبير الذي حققته المقاومة الفلسطينية التي أذلت الكيان الصهيوني إلى حد استقالة وزير دفاعه الذي اعترف بالهزيمة هو ذاته.

ووصف مقري الهزيمة الصهيونية هي هزيمة للمنهزمين من حكام العرب وبعض النخب في بلداننا.

دعونا من استقالة ولد عباس هذه الليلة، وفي كل الأحوال لا يمثل هذا أي معنى إن لم يندرج ضمن عمل إصلاحي ينتهي بالوصول إلى…

Publiée par ‎عبد الرزاق مقري Abderrazak Makri‎ sur Mercredi 14 novembre 2018


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