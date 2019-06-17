مقري: رحمك الله أيها الرئيس المظلوم محمد مرسي

وصف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الرئيس المصري السابق المعزول محمد مرسي، بالرئيس الشرعي المظلوم.

وقدم رئيس الحركة، مساء اليوم الأحد، في منشور على صفحته الرسمية “فايسبوك” تعازيه الخالصة على إثر وفاة الرئيس المصري.

وكتب مقري على حائط صفحته، “رحمك الله أيها الرئيس المصري الشرعي المظلوم”.

“على إثر وفاة د. محمد مرسي، الرئيس المصري الشرعي المنقلب عليه أتقدم باسمي وباسم مؤسسات الحركة ومناضليها بتعازينا

الخالصة لأهله ولإخوانه في حزب الحرية والعدالة، وللشعب المصري، ولكل أنصار الحرية والحق وكرامة الإنسان”

مضيفا “سائلا الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يكتبه من الشهداء، وأن يجعله في عليين مع الأنبياء والصالحين،

وأن يأخذ من سجنه وظلمه وانقلب عليه أخذ عزيز مقتدر، وأن يحق الحق في أرض الكنانة وأن ينصر كل مظلوم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير”.

للإشارة، توفي الرئيس المصري محمد مرسي، المعزول سنة 2013 عن مهامه، أثناء محاكمته اليوم الإثنين، حسبما نقله التلفزيون المصري.