مقري: “سبحان الله .. أويحيى في السجن!”

استغرب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري دخول أويحيى السجن، وعنون منشور له على الفايسبوك”سبحان الله: أويحيى في السجن!”.

وقال مقري “يوم أن وقعت ملاسنات بيننا وبين أويحيى، عند مناقشة أحد قوانين المالية في السنوات الأخيرة، كتبت سلسلة مقالات

في نقد أداء أويحيى وتصرفاته وسياساته،والفساد العظيم الذي جاءت به قوانينه، فلامني بعضهم واعتبر خطابي راديكاليا يمثل خطرا على الحركة

وحذّرني من مغبة انتقام السلطة الحاكمة، واستخف بنا أويحيى ورد علينا من منصة البرلمان باحتقار، بل، للغرابة، اعتبرنا قد حِدنا

عن منهج الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله”، وأضاف مقري “قصتنا مع أويحيى طويلة قد نعود إلى تفاصيلها لاحقا”.

و”ها هو هذا الذي كان له سلطة “النفع والضر”، والذي دُمِّر بسببه كثيرون ظلما، واغتنى بسببه كثيرون فسادا، يدخل الحبس

في مشهد تاريخي مذهل!”، وقال مقري “اللهم لا شماتة، ولكن، مهما كان الأمر، فليكن في ذلك الدرس الشافي بأن النافع

والضار هو الله، وأن الذي يبقى هي المواقف التي يقفها الرجال في وجه الظلم والظالمين، والفساد والفاسدين،

في وقت تكون أصوات أغلبية الناس خافتة، ولا يكون لأولئك الرجال ناصر غير الله وعدد قليل من أصحاب الوعي”.