مقري: “سندعم الحوار إذا تمت الإستجابة لمطالب الشعب واستئصال الفساد من جذوره”

أكدت حركة مجتمع السلم دعمها لكل حوار صادق جامع، خاصة إذا كانت ترعى هذا الحوار مؤسسات ذات مصداقية في إشارة

لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، داعية في نفس الوقت إلى ضرورة المسارعة في الاستجابة لمطالب الشعب الجزائري المعبر عنها في الحراك.

وقال عبر الرزاق مقري في تصريح صحفي نشره بالصفحة الرسمية للحركة على الفايسبوك، “تابعت حركة مجتمع السلم باهتمام بالغ

تصريح السيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح لهذا اليوم، الذي أكد فيه على أهمية الحوار

بين الشخصيات السياسية، والأحزاب ومؤسسات الدولة، وأهمية المحافظة على استقرار البلد بالتعاون بين الجميع، مرحبا بهذا المسعى”.

وأضاف مقري “إن حركة مجتمع السلم التي طالما دعت وتدعو إلى ضرورة استنفاذ آليات الحوار، في حل الأزمات وتجاوز الصعوبات،

والوصول إلى حالات التوافق الوطني الواسع، فهي تُرحب وتُثمّن كل اتجاه صادق نحو الحوار الجامع والواسع،

خاصة إذا كانت ترعاه وترافقه مؤسسات ذات مصداقية”، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة الإستجابة لمطالب الشعب والإقتراحات المعقولة

للنخب والأحزاب السياسية، والبحث عن المساحات المشتركة المساعدة على نجاح الإنتقال الديمقراطي السلس والاستمرار في مكافحة الفساد، لاستئصال جذوره.

حيث اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم بأن ذلك سيكون الضامن، لمنع تكرار نشوء عصابات أخرى مهددة للسيادة والثروة الوطنية.