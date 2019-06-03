مقري: طابو دخل الإنتخابات المحلية سرا.. وهو يحاول ركوب الحراك بالإعتداء على الشرفاء

قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أن كريم طابو أخبره بأنه شارك في الانتخابات المحلية في قوائم حرة في بعض الولايات وليس التشريعيات.

كما علّق مقري على تهجم طابو عليه بشكل مجاني وغير أخلاقي.

وأضاف مقري عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك، ” نستغرب تهجم طابو على الأحزاب التي تشارك في الانتخابات علانية”.

“في حين أنه شارك بقوائم مستقلة في الانتخابات المحلية السابقة ولم يخبر بها الرأي العام الوطني وتعامل معها محليا فقط حتى لا يظهر تناقضه”.

ولا فرق في المشاركة في الانتخابات سواء محلية أم تشريعية لأن الأمر يتعلق بنفس النظام السياسي الذي يبرر عدم إعطائه المصداقية بالمشاركة في الانتخابات.

مشيرا إلى أن “طابو كان من الشخصيات التي دعاها إلى مكتبه وعرض عليه تفاصيل الاتصالات التي يقول بأنها سرية”.

حيث “لم تسمح لنا أخلاقنا أن نحاسبه يوما عن الاتهامات التي ينشرها الكثيرون عنه بخصوص ما يقولون بأنها اتصالات سرية مع دولة أجنبية”.

“لأنه ليس لنا دليل على ما يتهم به بكثافة، والتاريخ هو الذي سيسقط الكذب ويثبت ما هو صحيح.

وأضاف مقري “حينما شاركنا مع مناضلينا وإطاراتنا في الجمعة الأولى يوم 22 فبراير في كل الولايات كان طابو خارج الوطن”.

“ثم هو الذي يحاول الآن ركوب الحراك بالاعتداء على الشرفاء”.

وتابع يقول” طابو دخل في المنافسة الحزبية والسياسية والأيديولوجية قبل الوقت، وتصرفه هذا يعرقل الانتقال الديمقراطي الذي ننشده”.

“وهو يعلم أنه لا يمثل لنا تحديا ولا نعتبره منافسا، وطالما قدمنا يد العون للقوى السياسية الجديدة حين تطلب منا ذلك واستقبلنا انشطتها في مقرنا واكرمناها بسخاء”.