مقري: “طلبت لقاء قايد صالح 3 مرات وهذه تفاصيل لقائي مع سعيد بوتفليقة”

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مقري: “طلبت لقاء قايد صالح 3 مرات وهذه تفاصيل لقائي مع سعيد بوتفليقة”
بقلم نسرين محفوف

تحدث رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم الإثنين، عن تفاصيل لقاءه مع سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وقال مقري: “كان اللقاء عاديا، حيث وضعنا طلبا لدى مؤسسة الرئاسة وهي من فوضت السعيد بوتفليقه كمستشار الرئيس، حيث التقينا معه كممثل لمؤسسة الرئاسة بالمرادية”.

وأضاف ” التقيت مع لوح و مساهل و السعيد بوتفليقه كممثلين عن الرئاسة، حيث بلغت أحزاب المعارضة ماجرى بيني وبين السعيد، واقترحت عليهم مشروع تأجيل الرئاسيات”.

كما كشف مقري عن مطلب لقاءه مع نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح.


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