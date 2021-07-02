مقري عن بخليلي: توفي صاحب الخلق الرفيع والأدب الجم

قدم رئيس حركة مجتمع السلم، اليوم الجمعة، تعازيه في وفاة الإعلامي سليمان بخليلي. بعد صراع مع الوباء، عن عمر يناهز 58 عاما.

وجاء في التعزية “توفي الأخ العزيز والصديق الكريم سليمان بخليلي صاحب الخلق الرفيع والأدب الجم. الصحفي المثقف القدير، والسياسي الحكيم الجريء. فقدنا رمزا من رموز الأصالة والدفاع عن هوية البلد”.

وأضاف “نحسبه عند الله شهيدا إن شاء الله، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا، وتعازينا الخالصة لأهله وذويه ولأحبابه وأصدقائه وأسرة الإعلام”.